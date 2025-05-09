Новости регионов: как День Победы отметили за пределами Москвы

Около 2 тысяч человек и свыше 50 единиц современной и ретро военной техники приняли участие в параде во Владивостоке. По традиции шествие открыла рота барабанщиков-нахимовцев. Впервые в этом году в мероприятии участвовала группа знаменосцев со штандартами фронтов и три парадных расчета в форме пехотинцев, летчиков и моряков военного времени.

Кроме того, боевые расчеты прошли торжественным маршем в Петропавловске-Камчатском, на Сахалине и в Чите. Тысячи военнослужащих почтили память бойцов, погибших на полях сражений, и поздравили ветеранов.

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