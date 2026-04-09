Апрельская метель накрыла столицу

Москву накрыла апрельская метель. Гололедица, снег и порывистый ветер продержатся до пятницы, 10 апреля. Из-за непогоды видимость на дорогах может снизиться.

Водителям, которые уже сменили резину на летнюю, рекомендовали пересесть на общественный транспорт. Если поездка неизбежна, следует соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон и быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

