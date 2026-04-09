Снежный покров может вырасти до 2 см в Москве вечером 9 апреля. Горожан просят пересесть на общественный транспорт. В городе с разницей в несколько минут идет то дождь, то снег.

В некоторых районах отмечаются настоящие метели. Вечером местами возможна гололедица. В ЦОДД водителей предупредили, что в таких погодных условиях летняя резина не обеспечивает надежного сцепления с дорогой.

