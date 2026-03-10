Форма поиска по сайту

10 марта, 19:00

"Качество жизни": врач рассказала, для чего нужно есть щелочные продукты

"Вопрос спорный": помогут ли штрафы и аресты в борьбе с хамством в адрес врачей и учителей

В Москве запустили новую программу пересадки кистей рук

"Специальный репортаж": жизнь в тени

"Деньги 24": компании в России начали оптимизировать штаты сотрудников

Весна пришла в Москву с опережением климатического графика на 10 суток

Специалисты предупредили россиян о нашествии комаров

Высота сугробов в Москве уменьшится почти вдвое на неделе

Нашествие комаров ожидается в России

Снежный покров уменьшится в Москве к концу недели

Почему большинству москвичей нужно чаще есть щелочные продукты? В чем состоит принцип щелочной диеты, о которой все чаще говорят врачи и нутрициологи? Как это влияет на работу сердца и почек?

Правда ли, что щелочные продукты снижают риск развития гипертонии и диабета? Какие противопоказания есть у такой диеты?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-диетолог, психотерапевт Марина Макиша.

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

