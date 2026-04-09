ЗАГСы Москвы зарегистрировали такие редкие имена, как Славия и Северьян

В 2026 году столичные ЗАГСы зарегистрировали такие редкие имена, как Славия, Искра, Сора – для девочек, а среди мальчиков отметились Северьян, Север и Нил.

Интересен и другой тренд – некоторые родители дают дочерям сразу несколько имен. В числе необычных сочетаний – Виолета София Евлалия и Анна Фекла. Однако несмотря на всплеск креатива, Михаил и Анна остаются самыми популярными в столице.

