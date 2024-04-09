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09 апреля, 12:00

Общество

Городская служба занятости помогла открыть свое дело 40 тыс жителей столицы

Городская служба занятости помогла открыть свое дело 40 тыс жителей столицы

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Более 40 тысяч москвичей смогли открыть свое дело с помощью городской службы занятости. Для одних хобби стало способом заработка, другие – освоили новые профессии и решили делать на них бизнес.

Например, риелтор Андрей начинал с приготовления мармелада на собственной кухне только для друзей, а теперь он делает его по классическим и авторским рецептам на заказ. Открыть свое дело москвичу помогли в центре "Моя карьера".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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