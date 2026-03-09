В ГД рассказали, когда положен перерасчет платы за горячую воду

Плата за недостаточно горячую воду из крана должна снижаться на 1% за каждые 3 градуса отклонения от нормы. При температуре ниже 40 градусов расчет переходит на тариф как за холодную воду. Об этом рассказали в Госдуме.

По нормам СанПиН, температура воды должна быть на уровне 65–70 градусов по Цельсию. Если температура ниже, то необходимо обратиться в управляющую компанию с письменным заявлением, чтобы зафиксировать факт нарушения и потребовать проведения замеров и перерасчета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

