09 марта, 09:45

Общество

В ГД рассказали, когда положен перерасчет платы за горячую воду

В России с 1 апреля увеличится размер социальных пенсий

Телезрителям предложили прислать видео в чат-бот "Утро в Москве"

Первые подснежники появились во дворах Москвы

Метеорологическая весна придет в Москву 10 марта

Высокотехнологичные операции стали доступнее для москвичей

Роспотребнадзор порекомендовал москвичам носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ

Непогода не помешает движению трамваев в Москве

Москвичам рассказали о скидках на рынках "Москва – на волне" в честь 8 Марта

Снегопад в столице закончится днем 9 марта

Плата за недостаточно горячую воду из крана должна снижаться на 1% за каждые 3 градуса отклонения от нормы. При температуре ниже 40 градусов расчет переходит на тариф как за холодную воду. Об этом рассказали в Госдуме.

По нормам СанПиН, температура воды должна быть на уровне 65–70 градусов по Цельсию. Если температура ниже, то необходимо обратиться в управляющую компанию с письменным заявлением, чтобы зафиксировать факт нарушения и потребовать проведения замеров и перерасчета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществоЖКХвидеоПолина Брабец

