Грязевые потоки с Ключевской сопки могут навредить экосистеме Камчатки

Экосистема Камчатки под угрозой: из-за извержения вулкана Ключевского селевые потоки могут попасть в водоемы, в частности – загрязнить реку Камчатку. Об этом рассказал глава региона Владимир Солодов.

По данным института вулканологии и сейсмологии, вершинное извержение закончилось 8 февраля, после чего на высоте 2 850 метров произошел побочный прорыв из двух параллельных трещин. Один из лавовых потоков в длину составил более километра, второй уже прекратил движение.

В настоящее время в кратере образовавшегося шлакового конуса постоянно выбрасываются так называемые вулканические бомбы диаметром от 30 до 50 сантиметров. В итоге образуются грязекаменные потоки, которые стекают вниз по склону. По словам специалистов, до населенного пункта они не дойдут, но могут размыть дорогу между поселками. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.