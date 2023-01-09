Жители деревни Сколково пожаловались на отмену одного из маршрутов до метро

Жителям деревни Сколково стало неудобно добираться до метро. Раньше до станции метро "Молодежная" их довозил автобус, но теперь маршрут отменили. По словам местных, это был единственный удобный способ доехать.

В Минтрансе объяснили, что автобус больше не ходит, потому что пассажиропоток маленький, при этом есть альтернативные варианты проезда. Какие еще есть способы добраться из деревни до метро?

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