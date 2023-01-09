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Общество

Жители деревни Сколково пожаловались на отмену одного из маршрутов до метро

Жители деревни Сколково пожаловались на отмену одного из маршрутов до метро

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Жителям деревни Сколково стало неудобно добираться до метро. Раньше до станции метро "Молодежная" их довозил автобус, но теперь маршрут отменили. По словам местных, это был единственный удобный способ доехать.

В Минтрансе объяснили, что автобус больше не ходит, потому что пассажиропоток маленький, при этом есть альтернативные варианты проезда. Какие еще есть способы добраться из деревни до метро?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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