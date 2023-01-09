11:45Общество
Жители деревни Сколково пожаловались на отмену одного из маршрутов до метро
Жителям деревни Сколково стало неудобно добираться до метро. Раньше до станции метро "Молодежная" их довозил автобус, но теперь маршрут отменили. По словам местных, это был единственный удобный способ доехать.
В Минтрансе объяснили, что автобус больше не ходит, потому что пассажиропоток маленький, при этом есть альтернативные варианты проезда. Какие еще есть способы добраться из деревни до метро?
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