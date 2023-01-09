Собянин рассказал о новых объектах инновационной инфраструктуры Москвы

Инновационный кластер "Ломоносов" откроется в Москве в ближайшее время. Работы там вышли на финишную прямую. О ходе строительства рассказал Сергей Собянин.

"Ломоносов" станет одним из будущих кластеров научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". В здании построили 10 этажей, там разместят офисы и лаборатории, коворкинги и прочую инфраструктуру для комфортной научно-технологической деятельности.

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