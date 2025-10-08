Форма поиска по сайту

Новости

08 октября, 19:30

Общество

Инициативу о запрете майонеза в России стали активно обсуждать в Сети

Инициативу о запрете майонеза в России стали активно обсуждать пользователи соцсетей. Такую идею озвучил депутат Виталий Милонов. По его словам, продукт делают из искусственных ингредиентов. Парламентарий привел в пример пальмовое масло. Также он указал, что майонез не стоит использовать в приготовлении шаурмы.

Мнения пользователей разделились. Одни оказались согласны с тем, что майонез – действительно малополезный продукт. Однако другие не представляют без него целого ряда блюд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Фоменко

