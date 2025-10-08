Инициативу о запрете майонеза в России стали активно обсуждать в Сети

Инициативу о запрете майонеза в России стали активно обсуждать пользователи соцсетей. Такую идею озвучил депутат Виталий Милонов. По его словам, продукт делают из искусственных ингредиентов. Парламентарий привел в пример пальмовое масло. Также он указал, что майонез не стоит использовать в приготовлении шаурмы.

Мнения пользователей разделились. Одни оказались согласны с тем, что майонез – действительно малополезный продукт. Однако другие не представляют без него целого ряда блюд.

