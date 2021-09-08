Адвокат по вопросам миграции рассказал о депортации участников крупных драк

Из Москвы депортируют мигрантов, которые участвовали в крупных драках. Адвокат по вопросам миграции Насим Абдуллаев рассказал, что в отношении виновников применяют и уголовную статью.



"Массовые драки, опять-таки, если есть виновники, то применяют уголовную статью, и после отбытия наказания в исправительных учреждениях их депортируют на территорию их постоянного проживания. И естественно они не смогут приехать еще 30 лет, это как минимум", – сказал Абдуллаев.

Он подчеркнул, что мигранты, которые едут в Россию, изначально едут работать, а не совершать уголовные преступления, драться и так далее. По его словам, все драки, которые были, произошли на простой бытовой почве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.