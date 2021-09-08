В Москве выявлено 1 269 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В столице за последние сутки выявили 1 269 новых случаев коронавируса. За это время госпитализировали 476 человек, на ИВЛ находятся 258 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"За сутки госпитализированы 476 человек. На ИВЛ находятся 258 человек. В городе выздоровели еще 1 513 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 458 632", – говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в столице скончались 48 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией необходимо пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Всего за последние сутки в России подтвердили 18 024 новых случая коронавируса. На Санкт-Петербург пришлось 1 430 случаев, на Московскую область – 673, на Свердловскую область – 496, на Ростовскую область – 471, на Самарскую область – 465.

С начала пандемии в России зарегистрировано 7 065 904 случая коронавирусной инфекции.