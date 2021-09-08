В России выявили 18 024 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 18 024 новых случая коронавируса. В 1 367 (7,6%) из них не было клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

На Санкт-Петербург пришлось 1 430 случаев, на Москву – 1 269, на Московскую область – 673, на Свердловскую область – 496, на Ростовскую область – 471, на Самарскую область – 465, на Воронежскую область – 463, на Пермский край – 458, на Нижегородскую область – 398.

Всего в России зарегистрировано 7 065 904 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве, Республике Алтай и Республике Бурятия.

За последние сутки в стране от последствий коронавируса умерли 797 человек, за весь период пандемии – 189 582. За минувшие 24 часа выздоровели 18 262 человека, за все время – 6 320 512.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что "индийский" штамм коронавируса, также известный как штамм "Дельта", имеет опасную особенность – состояние инфицированного может резко ухудшиться после 7–8 дней улучшения самочувствия.

Он отметил, что во многих случаях организм отказывается воспринимать "индийский" штамм как настоящую инфекцию, вследствие чего иммунная система реагирует на болезнь с запозданием.