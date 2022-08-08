Товары IKEA теперь получится купить на маркетплейсе

Товары IKEA теперь можно купить на "Яндекс.Маркете". Вместо онлайн-очереди на сайте IKEА можно использовать специальный раздел "Яндекса".

Дело в том, что многие поставщики IKEA – российские. И они легко вышли на маркетплейс. Отличаются ли цены от предложения шведского гипермаркета и что именно появилось в продаже? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.