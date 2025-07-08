В Москве прошли первые торжественные церемонии "Семейного московского долголетия"

В столице запустили проект "Семейное московское долголетие" для тех, кто прожил в браке больше 40 лет и решил особенно отметить свой юбилей.

Площадками для церемоний стали центры московского долголетия. В торжественной обстановке супругов поздравили с годовщиной, а также вручили свидетельства в знак преданности друг другу и подарки от города. Юбиляры не только обменялись кольцами, но и подписали декларацию семейного счастья. Она стала обещанием относиться друг к другу бережно и с любовью.

Ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева побывали на торжественных церемониях и узнали все секреты счастливых отношений.