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08 июля, 16:50

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В Москве прошли первые торжественные церемонии "Семейного московского долголетия"

В Москве прошли первые торжественные церемонии "Семейного московского долголетия"

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В столице запустили проект "Семейное московское долголетие" для тех, кто прожил в браке больше 40 лет и решил особенно отметить свой юбилей.

Площадками для церемоний стали центры московского долголетия. В торжественной обстановке супругов поздравили с годовщиной, а также вручили свидетельства в знак преданности друг другу и подарки от города. Юбиляры не только обменялись кольцами, но и подписали декларацию семейного счастья. Она стала обещанием относиться друг к другу бережно и с любовью.

Ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева побывали на торжественных церемониях и узнали все секреты счастливых отношений.

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