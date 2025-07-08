Москвичи начали практиковать саундхилинг. Суть этой терапии заключается в вибрациях, которые создает сочетание звуков тибетских чаш, гонгов и шаманских бубнов. Резонирующие тона погружают в медиативное состояние и, как заявляется, должны избавлять тело от тревоги и стресса.

Врач общей практики Арон Османович предупредил, что саундхилинг не является медицинским методом и не может заменять собой лечение болезней.

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