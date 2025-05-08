Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 07:45

Общество

Новости регионов: забег в честь 80-летия Победы прошел в Благовещенске

Новости регионов: забег в честь 80-летия Победы прошел в Благовещенске

Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 мая

В Москве снова ожидается похолодание

Новости Москвы: более 600 спецпарковок для электромобилей создали в столице за пять лет

Туристки из Китая сделали комплимент бойцу Росгвардии

"Мой район. Новости": режим работы государственных учреждений изменится в праздники

"Московский патруль": правоохранители провели рейд в парке "Борисовские пруды"

"Московский патруль": сотрудники Росгвардии присоединились к памятным акциям в честь 9 мая

"Московский патруль": глава ГСУ СК России по Москве Стрижов возложил цветы к Вечному огню

Новости Москвы: горожанам представили сервис для проверки графика отключения горячей воды

Жители Благовещенска и устроили тематический забег в честь 80-летия Победы. Он собрал почти тысячу человек. Традицию поддержали спортсмены, школьники и представители общественных объединений. Маршрут завершился в символичном месте – на площади Победы, где участники почтили память павших в боях минутой молчания, вспомнили о самых тяжелых сражениях Великой Отечественной и возложили цветы.

Между тем в Сочи волонтеры создали световую инсталляцию к 80-летию Победы. Она стала самой масштабной в истории города. Из горящих свечей на площади у Зимнего театра выстроили репродукцию фотографии "Знамя Победы над Рейхстагом". Объект из 1,5 тысячи электрических свечей занял 200 квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: 80 лет Победы
обществорегионывидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика