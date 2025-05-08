Новости регионов: забег в честь 80-летия Победы прошел в Благовещенске

Жители Благовещенска и устроили тематический забег в честь 80-летия Победы. Он собрал почти тысячу человек. Традицию поддержали спортсмены, школьники и представители общественных объединений. Маршрут завершился в символичном месте – на площади Победы, где участники почтили память павших в боях минутой молчания, вспомнили о самых тяжелых сражениях Великой Отечественной и возложили цветы.



Между тем в Сочи волонтеры создали световую инсталляцию к 80-летию Победы. Она стала самой масштабной в истории города. Из горящих свечей на площади у Зимнего театра выстроили репродукцию фотографии "Знамя Победы над Рейхстагом". Объект из 1,5 тысячи электрических свечей занял 200 квадратных метров.

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