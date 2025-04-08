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08 апреля, 08:00

Общество

Нутрициолог рассказала, как выбрать фруктовое пюре

Нутрициолог рассказала, как выбрать фруктовое пюре

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Нутрициолог Ольга Панова рассказала, как выбрать фруктовое пюре. По ее словам, в идеале в нем не должно быть консервантов, красителей, соли и сахара.

Также эксперт отметила, что желательно выбирать фруктовое пюре, разлитое в стеклянную банку. Такая тара химически нейтральна и не вступает в реакцию с продуктом. К тому же можно оценить внешний вид фруктового пюре, добавила специалист.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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