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08 апреля 2020, 18:30

Общество

"Интервью": Лариса Картавцева – о коронавирусе

"Интервью": Лариса Картавцева – о коронавирусе

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  • Название: интервью
  • Гость: Лариса Картавцева
  • Ведущий: Федор Баландин
  • Для кого: для жителей столицы

Какие стационары в столице принимают пациентов с COVID-19 и нужно ли увеличивать их количество? Сколько звонков поступило на горячую линию по коронавирусу и что больше всего волнует москвичей? И где можно получить психологическую поддержку в условиях самоизоляции? Об этом в программе "Интервью" рассказала председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Лариса Картавцева.

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Сюжет: Коронавирус
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