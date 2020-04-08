08 апреля 2020, 18:30Общество
"Интервью": Лариса Картавцева – о коронавирусе
- Название: интервью
- Гость: Лариса Картавцева
- Ведущий: Федор Баландин
- Для кого: для жителей столицы
Какие стационары в столице принимают пациентов с COVID-19 и нужно ли увеличивать их количество? Сколько звонков поступило на горячую линию по коронавирусу и что больше всего волнует москвичей? И где можно получить психологическую поддержку в условиях самоизоляции? Об этом в программе "Интервью" рассказала председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Лариса Картавцева.
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