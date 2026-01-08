Сугробы в столице достигли 30 сантиметров, а из-за продолжающегося снегопада в Москве повысили уровень погодной опасности до оранжевого.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме и убирают дороги с тротуарами. Жителей города просят по возможности не пользоваться личными автомобилями и пересесть на общественный транспорт.

В это же время кинологи просят москвичей не брать собак на массовые гулянья, особенно в места, где много людей. Это может вызвать сильный стресс и панику у животных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

