Столичные коммунальщики готовятся к мощному снегопаду

Столичные коммунальные службы готовятся к мощному снегопаду и продолжают работать в усиленном режиме. Меньше чем за два дня в городе может выпасть почти две трети месячной нормы осадков.

Сейчас в Москве небольшое затишье, но уже через считанные часы погода резко ухудшится. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в пятницу жителей Центральной России ожидает "снежный Армагеддон".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.