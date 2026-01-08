В Москве 9 января может быть побит суточный рекорд по количеству осадков

Уже 9 января в Москве может быть побит суточный рекорд по количеству осадков. Погода резко ухудшится, на столицу надвигается мощный снегопад. Он накроет город во второй половине дня и, по прогнозам синоптиков, продлится минимум до выходных.

Как заявил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в пятницу жителей Центральной России ожидает "снежный Армагеддон". Мощный балканский циклон обрушит на Москву как минимум 30% месячной нормы осадков.

