Телеканал Москва 24 и Дептранс устроили розыгрыш лимитированной "Тройки"

Предновогодняя атмосфера располагает к розыгрышам призов. Телеканал Москва 24 проводит его с департаментом транспорта. Речь идет о лимитированной карте "Тройка", которая посвящена животным "Москвариума".

Присылайте нам видео украшенных к Новому году улиц Москвы, станций метро, городского транспорта, а также расскажите о любимых новогодних локациях. За самые интересные и оригинальные видео мы вручим призы.

