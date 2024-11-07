Московские врачи спасли мужчину, у которого одновременно возникли инсульт и инфаркт

Врачи НИИ имени Н. В. Склифосовского спасли пациента, у которого одновременно возникли инсульт и инфаркт. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сердечно-сосудистые катастрофы являются главной причиной смертности во всем мире. В Москве для таких больных работают более 20 сосудистых центров, их создали при многопрофильных больницах. Там есть все необходимое для диагностики и стабилизации состояния пациентов, а также проведения операций. Ситуации, когда инфаркт и инсульт происходят одновременно, редки, но без своевременной помощи могут привести к смерти в 50% случаев.

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