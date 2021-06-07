Гроза приближается к Москве

Грозовой вал приближается к столице с севера. Тучи уже накрыли Лобню и приближаются к Долгопрудному.

Другой дождевой фронт надвигается на Москву с северо-востока со стороны Щелково. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.