"Что для вас Победа": ветеран Игорь Любимов

"Что для вас Победа?" – вопрос, который в течение многих лет задавали участникам Великой Отечественной войны. Серия роликов в виде ответов фронтовиков, бывших узников концлагерей и партизан напомнит зрителям о том, какой невероятный подвиг совершили наши соотечественники.

Ветеран ВОВ, артиллерист Игорь Любимов вспомнил, как армия достигла своей цели – спасла Родину от нашествия противника. Победа, по его словам, придала новые силы: если раньше приходилось отступать с болью от потерь и утрат, то она все изменила.

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