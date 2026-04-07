Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве и области в ближайшие часы. На севере Подмосковья может выпасть до 5 сантиметров снега. Непогода, по прогнозам синоптиков, сохранится примерно до 10:00 среды, 8 апреля. Вечером во вторник, 7 апреля, в столице уже прошел дождь.

Автоэксперт Владимир Бахарев предупредил, что самый опасный лед образуется перед пешеходными переходами и перекрестками – там, где машины тормозят, разогревая асфальт, после чего влага быстро застывает ледяной коркой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.