Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в ночь на 8 апреля

Непогода сохранится в столичном регионе до утра среды, 8 апреля. Синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу на дорогах и тротуарах. Особенно опасны поездки для тех, кто уже сменил зимнюю резину на летнюю.

Пик арктического вторжения придется на четверг, 9 апреля. По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, днем воздух прогреется всего до плюс 2–4 градусов, что на 4–5 градусов ниже климатической нормы.

