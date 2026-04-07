Заморозки и снег ожидаются в Москве

Синоптики прогнозируют снегопады и ночные заморозки в Москве. Уже в четверг, 9 апреля, по словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, арктическое вторжение достигнет пика: местами может сформироваться временный снежный покров высотой до 2 сантиметров, а на дорогах и тротуарах ожидается гололедица.

Дневная температура не поднимется выше плюс 2–4 градусов, что на 4–5 градусов ниже климатической нормы для апреля. Водителей призывают быть предельно внимательными.

