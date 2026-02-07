Запасы витаминов С и D рекомендовали пополнять в конце зимы для поддержки иммунитета

Запасы витаминов С и D нужно пополнять в конце зимы для поддержки иммунитета, сообщил Роспотребнадзор. Как рассказали в ведомстве, они содержатся в яйцах, сливочном масле, рыбе жирных сортов, хурме, киви, брокколи и квашеной капусте.

Большую роль играют и продукты, богатые витамином А. Он есть в говяжьей печени, яйцах, рыбе, моркови, тыкве, шпинате, батате. А вывести токсины из организма поможет клетчатка. В феврале ее можно найти в отрубях, злаках, сушеных яблоках, изюме, кураге.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

