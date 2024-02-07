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07 февраля, 18:30

Общество

В Управлении ЗАГС Москвы рассказали, какими необычными именами называли детей в 2023 году

В Управлении ЗАГС Москвы рассказали, какими необычными именами называли детей в 2023 году

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В 2023 году в столице зарегистрировали более семи тысяч различных имен малышей. Об этом свидетельствуют данные Управления ЗАГС Москвы.

Самыми популярными стали Михаил и София. Все чаще москвичи называют детей именами, имеющими славянские корни, такими как Святозар, Яр, Славяна, Богдана и Добрыня.

Также среди необычных имен – производные от названий драгоценных камней, например Рубин или Агат. Есть и имена, связанные с географическими названиями, – Алтай, Тасмания, Россияна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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