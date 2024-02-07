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07 февраля, 14:30

Политика

В Кремле подтвердили, что Карлсон взял интервью у Путина

В Кремле подтвердили, что Карлсон взял интервью у Путина

Песков подтвердил, что американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Путина

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Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина. Информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

За последние два года Россия часто получала предложения от западных СМИ провести интервью с президентом, отметил официальный представитель Кремля. При этом он добавил, что Такер Карлсон занимает не пророссийскую и не проукраинскую позицию, а "скорее проамериканскую".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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