07 февраля, 14:30Политика
В Кремле подтвердили, что Карлсон взял интервью у Путина
Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина. Информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
За последние два года Россия часто получала предложения от западных СМИ провести интервью с президентом, отметил официальный представитель Кремля. При этом он добавил, что Такер Карлсон занимает не пророссийскую и не проукраинскую позицию, а "скорее проамериканскую".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.