В Кремле подтвердили, что Карлсон взял интервью у Путина

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина. Информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

За последние два года Россия часто получала предложения от западных СМИ провести интервью с президентом, отметил официальный представитель Кремля. При этом он добавил, что Такер Карлсон занимает не пророссийскую и не проукраинскую позицию, а "скорее проамериканскую".

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