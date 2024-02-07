В Москве в 2023 году родились Фея, Весна, Август и Нектария

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители Москвы дали свыше 7 тысяч различных имен своим детям в 2023 году, среди которых все чаще встречаются необычные и со славянскими корнями. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, уточняется на портале мэра и правительства столицы.

Теперь в городе живут Венера, Феврония, Эллада, Малина, Весна, Ангела, Фея, Нектария, Апрелия, Персея, Вселена и Благодария. Есть и те, кто получил их по географическим названиям: Россияна, Северина, Филиппина, Тасмания, Сицилия и Енисея.

Среди мужских имен в ЗАГС выделили: Марс, Август, Урал, Ромео, Север, Енисей, а также Маркс, Семислав, Неон, Златозар, Зима, Алтай.

Становится популярнее давать своим детям и имена со славянскими корнями. Они состоят из двух основ "свет" и "слав" либо имеют корни "яр", "мир", "бог", "люб" и "мил".

По информации столичного управления ЗАГС, в прошлом году родились Ярославы (604 ребенка), Святославы (199 малышей) и Богданы (303 ребенка). 11 новорожденных девочек стали Богданами, по три – Святославами и Славянами, а по две – Радославами.

В 2023 году в городе также появились дети с именами Святозар, Родослав, Яр, Ярополк и Любомир. Таких за год было всего по одному, уточнили в пресс-службе. Также в Москве родились 17 Ясн, 7 Ясений и 52 мальчика Добрыни.

Ранее Ракова подчеркивала, что наиболее популярными именами среди новорожденных в Москве стали Михаил и София – 2 295 мальчиков и 1 981 девочка. Во второй раз за более чем 40 лет имя Александр уступило лидерство. В этот раз его получили 2 229 человек.

В 2012 году Александров по популярности "обогнал" Артем. В 2023 году в топе лидеров также оказались Максим, Лев, Артем и Марк, а среди женских имен – Анна, Мария, Ева, Виктория и Варвара.

Дети с именами Авокадий и Пелагея-Дева родились в Москве в 2022 году