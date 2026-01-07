Форма поиска по сайту

07 января, 18:30

Общество

Уголовное дело возбуждено после отравления детей-спортсменов в Сочи

Уголовное дело возбуждено после отравления детей-спортсменов в Сочи

Патриарх Кирилл поздравил экипаж МКС с Рождеством

Роспотребнадзор начал расследование после массового отравления детей под Сочи

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Замминистра обороны РФ исполнил мечту семилетней москвички в рамках акции "Елка желаний"

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Юрист разъяснила, на ком лежит ответственность за опасные горки

"Новости дня": крайний срок оплаты счетов за декабрь перенесен на 12 января

Катание с горок стало самой травмоопасной зимней забавой

Уголовное дело возбуждено после отравления детей-спортсменов в Сочи. Об этом заявили в СКР.

Среди пострадавших есть, в том числе, воспитанники академии футболиста московского "Спартака" Романа Зобнина. Роспотребнадзор уже проводит свое расследование. Специалисты взяли пробы питьевой воды и продуктов, а также проверяют персонал гостиницы.

По предварительным данным, у детей выявили острый гастроэнтерит. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

