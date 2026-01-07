Уголовное дело возбуждено после отравления детей-спортсменов в Сочи. Об этом заявили в СКР.

Среди пострадавших есть, в том числе, воспитанники академии футболиста московского "Спартака" Романа Зобнина. Роспотребнадзор уже проводит свое расследование. Специалисты взяли пробы питьевой воды и продуктов, а также проверяют персонал гостиницы.

По предварительным данным, у детей выявили острый гастроэнтерит. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

