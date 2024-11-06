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06 ноября, 07:15

Общество

Москвичам рассказали, когда появляются первые симптомы заболевания вирусом Коксаки

Москвичам рассказали, когда появляются первые симптомы заболевания вирусом Коксаки

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Первые признаки заболевания вирусом Коксаки появляются в среднем через 4–6 дней после заражения, но иногда инкубационный период длится до двух недель. Врачи советуют сразу обратиться к специалисту и сдать ПЦР-тест. При стандартном лечении выздоровление наступает через 1–2 недели.

Как рассказала иммунолог Антонина Саволюк, вирус передается воздушно-капельным путем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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