"Актуальный репортаж": москвичи начали бронировать площадки для новогодних корпоративов

Москвичи уже сейчас активно бронируют площадки для новогодних корпоративов. По данным экспертов, мест в столице становится все меньше. Причем многие компании в этот раз не планируют ограничиваться традиционной программой в ресторане с приглашенным Дедом Морозом, а хотят видеть на мероприятии известных артистов.

Кто из звезд оказался самым популярным, а кто самым дорогим – в "Актуальном репортаже".