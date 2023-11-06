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06 ноября, 09:45

Общество

"Актуальный репортаж": москвичи начали бронировать площадки для новогодних корпоративов

"Актуальный репортаж": москвичи начали бронировать площадки для новогодних корпоративов

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Москвичи уже сейчас активно бронируют площадки для новогодних корпоративов. По данным экспертов, мест в столице становится все меньше. Причем многие компании в этот раз не планируют ограничиваться традиционной программой в ресторане с приглашенным Дедом Морозом, а хотят видеть на мероприятии известных артистов.

Кто из звезд оказался самым популярным, а кто самым дорогим – в "Актуальном репортаже".

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