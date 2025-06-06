Россияне начали увлекаться стримингом, чтобы подзаработать

Некоторые россияне уверены, что ведение онлайн-трансляций – не только модно, но и прибыльно. Чтобы выделиться среди конкурентов и стать популярными, молодые люди готовы, например, часами сидеть на уличной лавочке или играть в видеоигры.

По мнению специалистов, анализирующих тренды, спрос на стримы объясняется тем, что многие хотят наблюдать за интересными процессами в реальном времени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.