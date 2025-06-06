Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня, 12:30

Общество

Россияне начали увлекаться стримингом, чтобы подзаработать

Россияне начали увлекаться стримингом, чтобы подзаработать

До 32 градусов тепла ожидается в Москве в эти выходные

Компания молодых людей создала телеграм-канал о названиях необычных улиц Москвы

Жара ожидается в Москве в эти выходные

"Утро": ясная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 6 июня

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 57% 6 июня

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 746 мм ртутного столба 6 июня

Россияне стали приобретать люксовые вещи в качестве инвестиции

Совы и вороны начали чаще конфликтовать в Подмосковье

День русского языка отметят во всем мире 6 июня

Некоторые россияне уверены, что ведение онлайн-трансляций – не только модно, но и прибыльно. Чтобы выделиться среди конкурентов и стать популярными, молодые люди готовы, например, часами сидеть на уличной лавочке или играть в видеоигры.

По мнению специалистов, анализирующих тренды, спрос на стримы объясняется тем, что многие хотят наблюдать за интересными процессами в реальном времени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаАнгелина Жукова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика