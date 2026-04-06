Желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе. По прогнозам синоптиков, в столице из-за похолодания возможна гололедица, водителей призывают быть предельно внимательными и соблюдать дистанцию.

Несмотря на возможные заморозки, центральный регион переживает пик весеннего половодья. Реки выходят из берегов. Например, в Луховицах блокированы 11 участков дорог. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.