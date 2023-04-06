Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:00

Общество

"Актуальный репортаж": 40 миллионов детей пропустили вакцинацию от кори

"Актуальный репортаж": 40 миллионов детей пропустили вакцинацию от кори

Гадюки начали выходить из спячки в Подмосковье

В Москве открыли онлайн-запись для желающих пойти на военную службу по контракту

"Атмосфера": 7 градусов ожидается в столице вечером 6 апреля

В Кремле не стоит вопрос о снятии моратория на смертную казнь

Несколько российских компаний провели эксперименты с 4-дневной рабочей неделей

Новости часа: напавшим на силовиков в Ингушетии боевикам удалось скрыться

Река Клязьма разлилась в Орехово-Зуеве

В столице открыли горячую линию для желающих пойти на военную службу по контракту

Уровень воды рекордно вырос в Клязьме

Врачи считают, что миру грозит глобальная пандемия кори. Болезнь легко передается, от нее можно защититься только с помощью антител. То есть необходимо либо переболеть, либо сделать прививку.

Известно, что в 2021 году вакцинацию пропустили рекордные 40 миллионов детей по всему миру. Как это скажется на заболеваемости в будущем и есть ли опасность в России на данный момент?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществомедицинавидеоИван ЕвдокимовЕлизавета ЯкушеваДарина Райд
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика