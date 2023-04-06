"Актуальный репортаж": 40 миллионов детей пропустили вакцинацию от кори

Врачи считают, что миру грозит глобальная пандемия кори. Болезнь легко передается, от нее можно защититься только с помощью антител. То есть необходимо либо переболеть, либо сделать прививку.

Известно, что в 2021 году вакцинацию пропустили рекордные 40 миллионов детей по всему миру. Как это скажется на заболеваемости в будущем и есть ли опасность в России на данный момент?

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