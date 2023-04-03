"Актуальный репортаж": большинство россиян поддержали идею сокращения рабочей недели

Всего 16% россиян высказались против сокращения рабочего дня в пятницу. В первую очередь, идею поддержали женщины.

Ранее в Госдуме предложили сократить рабочую пятницу до обеда. Авторы инициативы считают, что многие работодатели и так отпускают сотрудников в этот день раньше.

Отражается ли сокращение рабочих часов на производительности? Есть ли успешные примеры в России? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24