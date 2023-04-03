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03 апреля, 23:00

Общество

"Актуальный репортаж": большинство россиян поддержали идею сокращения рабочей недели

"Актуальный репортаж": большинство россиян поддержали идею сокращения рабочей недели

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Всего 16% россиян высказались против сокращения рабочего дня в пятницу. В первую очередь, идею поддержали женщины.

Ранее в Госдуме предложили сократить рабочую пятницу до обеда. Авторы инициативы считают, что многие работодатели и так отпускают сотрудников в этот день раньше.

Отражается ли сокращение рабочих часов на производительности? Есть ли успешные примеры в России? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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