Новый расход: вырастут ли тарифы на ЖКХ из-за перехода на умные счетчики в РФ

В России траты на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла собираются добавить в тарифы ЖКХ. В Минстрое РФ уже проработали соответствующую меру. Планируется, что на такие приборы в стране постепенно начнут переходить с 2025 года. Рассказываем подробности и выясняем, как нововведение скажется на кармане потребителей.



Новая графа в квитанциях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Минстрое РФ предложили включить в тарифы на оплату ЖКУ траты на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла. В нежилых зданиях замену приборов планируют начать с 2025 года, а в жилых домах – с 2027-го.

Устанавливать счетчики обяжут ресурсоснабжающие организации (РСО). Речь идет о случаях, когда они выступают исполнителем услуги.

Отмечается, что внедрить приборы на всех этапах учета ресурсов потребуется для перехода к использованию искусственного интеллекта в сфере ЖКХ. Согласно плану Минстроя, в 2024 году потребуется внести изменения в законодательство, чтобы подготовить правовую основу для нововведений.

В декабре прошлого года стало известно, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил ведомству проработать вопрос о включении установки умных счетчиков воды и тепла в тарифы ЖКХ. Тогда отмечалось, что использование таких приборов приведет к снижению стоимости услуг.



Больше плюсов?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Юрист, директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС Константин Крохин в беседе с Москвой 24 оценил плюсы и минусы внедрения умных счетчиков в России. По его словам, одно из главных достоинств таких приборов состоит в том, что жителям не нужно самостоятельно снимать показания. "Поставщик имеет возможность в дистанционном режиме снимать показания, в том числе в режиме реального времени", – пояснил он.

Однако сами платежи за ЖКУ могут вырасти на несколько процентов, считает специалист. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в интервью с Москвой 24 согласилась, что, возможно, произойдет некоторое подорожание услуг. Однако оно будет незначительным, подчеркнула депутат. Разворотнева также указала на пользу для россиян от внедрения умных приборов.





Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Предполагается, что жителям больше не придется самостоятельно заниматься поверкой умных счетчиков. По всей видимости, этим будет заниматься управляющая компания. Это поможет не стать жертвой мошенников, которые иногда настаивают на срочной поверке или замене прибора.

Ранее директор по информационным технологиям "Росводоканала" Сергей Путин рассказал, что некоторые модели умных счетчиков дают возможность отследить температурный диапазон горячей воды и, если он ниже положенного, скорректировать расчеты. Таким образом, потребитель не будет переплачивать, подчеркнул специалист.

