Москвичам рассказали о погоде 6 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков ожидает столичный регион в четверг, 6 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 10 до 12 градусов, по области – от 8 до 13 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов ранее заявил, что серьезные холода больше не придут в столичный регион. По его словам, минусовые температуры все еще могут наблюдаться по ночам.

В Гидрометцентре также рассказали, что над Москвой зафиксировали омега-блокирование. Так называется процесс, который препятствует движению воздушных масс и именно он обеспечивает нынешнюю комфортную температуру.



"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 6 апреля

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