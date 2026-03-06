График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 19:15

Общество

Траты россиян на цветы выросли на 9% по сравнению с прошлой неделей

Траты россиян на цветы выросли на 9% по сравнению с последней неделей февраля, сообщила гиректор направления b2b-маркетинга маркетплейса цветов Полина Воронина. В настоящее время средняя стоимость букета составляет 4 200 рублей.

Лидером продаж стали тюльпаны, их дарят в два раза чаще других цветов. Средний чек на тюльпаны составляет 3 600 рублей. Также востребованы классические розы, диантусы и хризантемы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

