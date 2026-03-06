"Деньги 24": эксперты рассказали, насколько подорожают цветы в России к 8 марта

Эксперты прогнозируют рост цен на цветы к 8 марта от 10 до 25%. В ассоциации "Теплицы России" ожидают подорожание на 15–20%. Национальное рейтинговое агентство называет цифру 11%. В Финансовом университете при правительстве России возможный рост оценили в 10–25%.

Объем российского рынка цветов в 2025 году составил 450 миллиардов рублей. Примерно 25% годовых продаж приходится на 14 февраля, 8 марта и 1 сентября. В структуре рынка 80% занимает импорт, 20% – отечественная продукция. Большая часть цветов поставляется из Эквадора, Нидерландов, Кении и других стран.

Подробнее – в программе "Деньги 24".