Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается в Москве 7 марта

Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду прогнозируют в Москве в субботу, 7 марта. Синоптик Анатолий Цыганков сообщил, что во воскресенье, 8 марта, ожидается облачная погода с прояснениями, выглянет солнце и пройдет небольшой снег.

Температура в центре города составит плюс 1 градус. Самыми теплыми станут последние пять дней марта. К 25-му числу воздух прогреется до плюс 7–12 градусов. Снег будет сходить до середины апреля.

