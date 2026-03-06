График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 17:15

Общество

Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается в Москве 7 марта

Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается в Москве 7 марта

Россиянки назвали весы самым неудачным подарком на 8 Марта

"Вопрос спорный": стоит ли дарить цветы на 8 Марта

Траты россиян на цветы выросли примерно на 9% по сравнению с последней неделей февраля

Погода в Москве испортится вечером 6 марта

Россиянку Алексееву назвали главной фавориткой конкурса "Мисс БРИКС" в Казани

6 марта станет самым холодным днем в Москве на этой неделе

Прилегающие к Рижскому рынку улицы оказались забиты автомобилями

Москвичам рассказали о погоде 6 марта

Похолодания в Москве после 8 марта не будет

Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду прогнозируют в Москве в субботу, 7 марта. Синоптик Анатолий Цыганков сообщил, что во воскресенье, 8 марта, ожидается облачная погода с прояснениями, выглянет солнце и пройдет небольшой снег.

Температура в центре города составит плюс 1 градус. Самыми теплыми станут последние пять дней марта. К 25-му числу воздух прогреется до плюс 7–12 градусов. Снег будет сходить до середины апреля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

