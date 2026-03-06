Траты россиян на цветы выросли примерно на 9% по сравнению с последней неделей февраля. Об этом рассказала директор направления b2b-маркетинга маркетплейса цветов и подарков Полина Воронина.

По ее словам, в среднем букет на данный момент обходится в 4 200 рублей. Лидером являются тюльпаны. В этом году их дарят в среднем в 2 раза чаще, чем другие цветы. Также востребованы классические розы, диантусы и хризантемы.

