Россиянка Алексеева стала звездой соцсетей после выхода на конкурсе "Мисс БРИКС" в Казани

19-летняя россиянка Валентина Алексеева мгновенно стала звездой соцсетей после выхода на конкурсе "Мисс БРИКС" в Казани. Ее уже называют главной фавориткой и отмечают, что ей нет равных.

Ролик с девушкой собрал почти 2,5 миллиона просмотров и 100 тысяч лайков. За короны борются участницы из 17 стран. Результаты объявят 7 марта на церемонии закрытия.

