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06 февраля, 07:45

Общество

8 февраля в Москве ожидается рекордно высокое атмосферное давление

8 февраля в Москве ожидается рекордно высокое атмосферное давление

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Синоптики обещают москвичам сильный рост атмосферного давления

В субботу, 8 февраля, в столице ожидается самый высокий показатель атмосферного давления за всю историю метеонаблюдений. По прогнозам, оно достигнет 777 миллиметров ртутного столба – это на 30 единиц выше нормы.

Медики предупреждают, что такие перепады особенно тяжело переносят метеочувствительные люди и те, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. Уже с начала недели многие начали ощущать недомогание. Врачи советуют снизить физические нагрузки и больше отдыхать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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