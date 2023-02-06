Виктор Бут заявил о желании отправиться в зону СВО

Виктор Бут вернулся в Россию и заявил, что полон планов. Так, экс-заключенный американской тюрьмы готов взять оружие и отправиться в зону СВО.

Пока Бут находился в тюрьме, он рисовал Москву и его детали по памяти. Со своими работами он скоро познакомит жителей столицы. В данный момент Бут готовится к первой в его жизни персональной выставке, которая пройдет в марте.

О чем еще рассказал предприниматель? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.